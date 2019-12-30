В Испании на фестивале произошел взрыв: есть пострадавшие

Новости мира:Вблизи Барселоны во время фестиваля произошел взрыв на колокольне, 14 пострадавших.

В муниципалитете Сентелес вблизи Барселоны произошел взрыв во время традиционного фестиваля сосны, который отмечается 30 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля, которых называют галехадорами, попытался воспользоваться мешком с порохом.

После взрыва в соцсетях начали распространять фото и видео, на которых видно, как над колокольней поднимается дым.

News Alert : Centelles, Spain. - 9 people have been injured, 3 of them seriously, after a pyrotechnic explosion occurred at the Centelles bell tower during the Festa del Pi celebrations.#Catalonia #Españapic.twitter.com/uiMEaPvV8m — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 30, 2019

На место были направлены четыре пожарных бригады, которые впоследствии сообщили, что в результате взрыва структурных повреждений колокольни нет.

Из-за взрыва ожоги различной степени тяжести получили 14 человек.

Скорые доставили трех пострадавших в тяжелом состоянии в больницу в Барселоне. Также медики оказали помощь другим 11 пострадавших на месте происшествия.

Фестиваль, который из-за взрыва остановили, состоит в том, чтобы повесить сосну вверх низом в церкви Санта-Колома-де-Сентелес, после того как ее срубили в соседнем лесу.

"Галехадоры", которым по традиции принадлежит заряженное порохом оружие, отвечают за сопровождение сосны из леса в местную церковь.