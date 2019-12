В Испании на фестивале произошел взрыв: есть пострадавшие

В муниципалитете Сентелес вблизи Барселоны произошел взрыв во время традиционного фестиваля сосны, который отмечается 30 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля, которых называют галехадорами, попытался воспользоваться мешком с порохом.

После взрыва в соцсетях начали распространять фото и видео, на которых видно, как над колокольней поднимается дым.

News Alert : Centelles, Spain. - 9 people have been injured, 3 of them seriously, after a pyrotechnic explosion occurred at the Centelles bell tower during the Festa del Pi celebrations.#Catalonia #Españapic.twitter.com/uiMEaPvV8m

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 30, 2019