На юге Мексики произошло ужасное ДТП: 11 погибших и 7 пострадавших (Фото)

Новости мира:В ДТП в Мексике погибло 11 туристов и 7 пострадавших.

Вследствие столкновения автомобиля с фургоном, в котором находились туристы, на юге Мексики в штате Чипас погибли 11 человек, еще 7 получили травмы.

Об этом говорится в заявлении местной прокуратуры, передает AFP.

"11 человек погибли и еще семеро пострадали (вследствие ДТП в Чипасе - ред.)", - говорится в заявлении.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств аварии.

Отмечается, что столкновение автомобиля с фургоном, в котором находились туристы, произошло в воскресенье на автобане на юге Мексики.

По данным местных СМИ, люди в фургоне ехали в самый популярный город в штате Чипас - Сен Кристобал де лас Касас.