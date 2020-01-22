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Шторм Глория: Испания сообщила о новых жертвах стихийного бедствия

Шторм Глория: Испания сообщила о новых жертвах стихийного бедствия
15:49 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:В Испании сообщили о четырех новых жертвах урагана, который уже несколько дней бушует в стране.

В Испании сообщили о четырех новых жертвах шторма "Глория", который уже несколько дней бушует в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Вблизи Валенсии в ночь на среду от переохлаждения скончался 49-летний бездомный. Также утром в городе Алькой в результате обрушения дома погибла женщина. 

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Кроме того, медики подтвердили, что найденный в понедельник в парке города Альмерия человек умер от переохлаждения. В этой же провинции погиб фермер, который во время бури оказался в ловушке в собственной теплице.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате непогоды.

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Кроме того, пять человек считаются пропавшими без вести.

Шторм "Глория" также накрыл юг Франции, где за три дня выпали три месячные нормы осадков.

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Испания, Франция, Жертвы, Шторм Глория.
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