Шторм Глория: Испания сообщила о новых жертвах стихийного бедствия

Новости мира:В Испании сообщили о четырех новых жертвах урагана, который уже несколько дней бушует в стране.

В Испании сообщили о четырех новых жертвах шторма "Глория", который уже несколько дней бушует в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Вблизи Валенсии в ночь на среду от переохлаждения скончался 49-летний бездомный. Также утром в городе Алькой в результате обрушения дома погибла женщина.

Кроме того, медики подтвердили, что найденный в понедельник в парке города Альмерия человек умер от переохлаждения. В этой же провинции погиб фермер, который во время бури оказался в ловушке в собственной теплице.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате непогоды.

Кроме того, пять человек считаются пропавшими без вести.

Шторм "Глория" также накрыл юг Франции, где за три дня выпали три месячные нормы осадков.