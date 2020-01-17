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Франция отправит атомный авианосец на Ближний Восток

Франция отправит атомный авианосец на Ближний Восток
09:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Франция уже в этом месяце направит атомный авианосец Шарль де Голль на Ближний Восток.

Франция в январе направит атомный авианосец "Шарль де Голль" в ближневосточный регион.

Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед военнослужащими на базе ВВС близ Орлеана.

По его словам, "Шарль де Голль" будет помогать в проводимой страной военной операции "Шаммаль". Она продлится по апрель 2020 года.

"После этого он (авианосец) будет перемещен в зону Атлантического океана и в Северное море",— рассказал президент Франции.

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушили спустя сутки

Напомним, 9 января российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу военно-морских сил США в Аравийском море, игнорируя предупреждения американского судна и создав риск столкновения.

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Франция, Ближний Восток, Авианосец, Авианосец "Шарль де Голль", Эмманюэль Макрон.
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