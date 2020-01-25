Разрушительное землетрясение в Турции: Эрдоган прибыл на место происшествия

Новости мира:Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг, пострадавшую от разрушительного землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пострадавшую от землетрясения провинцию Элязыг на востоке Турции.

На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли 22 человека. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.