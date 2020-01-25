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В Турции сообщили о новых жертвах землетрясения (Фото)

В Турции сообщили о новых жертвах землетрясения (Фото)
10:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Стихийное бедствие как сообщает турецкий AFAD, стало причиной гибели уже более 20 человек.

На востоке Турции произошло землетрясение, погибли более 20 человек, ранены - 1015.

Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 20.55 по местному времени 24 января. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг.

 

По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и больше. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Элязыгу провинциях, а также на севере Сирии.

AFAD и турецкий "Красный Полумесяц" отправили в регион более сотни фур с палатками, спальными комплектами, одеялами, мобильной кухней, отопительным оборудованием и продовольствием.

Мощное землетрясение в Турции: число жертв возросло (Видео)

В зоне бедствия также работают эксперты по оценке ущерба от землетрясения и психологи.

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Турция, Землетрясение, Жертвы, Стихийное бедствие, AFAD.
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