Скачать
Среда, 12.02.2020
"Отопление будет дешевле": В Украине планируют снизить цены на газ и теплоэнергию
"Отопление будет дешевле": В Украине планируют снизить цены на газ и теплоэнергию
Варшава и Киев продолжат сотрудничать в сфере обороны
Варшава и Киев продолжат сотрудничать в сфере обороны
Кумыс помог: казахский клуб обыграл Динамо
Кумыс помог: казахский клуб обыграл Динамо
Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов
Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов

В мире увеличилось количество богачей

В мире увеличилось количество богачей
17:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Число очень богатых людей в мире выросло на 10% в 2019 году.

Число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире в прошлом году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн, свидетельствуют данные компании Wealth-X.

Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла $26,6 трлн.

В 2018 году количество таких людей, чистая стоимость активов которых составляет от $5 млн до $30 млн, повысилось всего на 1%.

Важной движущей силой глобального роста благосостояния стала "переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций", говорится в сообщении Wealth-X.

В Северной Америке в прошлом году насчитывалось 1,05 млн VHNW (рост на 15,3%) с совокупным размером богатства в $10,3 млрд (повышение на 15,2%). В Азии их число составляло 723,79 тыс., в Европе - 678,37 тыс.

Куда рвутся украинцы? Страны, в которых ждут заробитчан

Среди стран лидерами по количеству очень богатых людей стали США (969,075 тыс.), которые с большим опережением обогнали Китай (259,83 тыс.). Далее следуют Япония, Германия и Франция.

В топ-10 городов 6 являются американскими, Азию и Европу представляют по 2 города. Нью-Йорк занял первое место (110,17 тыс., рост на 16,9% в прошлом году), на втором - Токио (73,845 тыс. рост на 10,3%), на третьем - Гонконг (64,855 тыс., рост на 10,5%). За ними идут Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон и Даллас. Все десять городов продемонстрировали двухзначные темпы увеличения числа VHNW.

Это первое проведенное Wealth-X исследование VHNW. Ранее компания публиковала отчеты о миллионерах, миллиардерах, а также сверхбогатых людях (ultra-high-net-worth, UHNW), состояние которых превышает $30 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Китай, США, Франция, Япония, Рейтинг, Северная Америка, Wealth-X, very-high-net-worth, VHNW.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
02 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
03 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
04 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
05 Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
&quot;Я буду искать силы&quot;: онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
"Я буду искать силы": онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь