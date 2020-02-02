Куда рвутся украинцы? Страны, в которых ждут заробитчан

Новости Украины:В течение 2019 года граждане могли подобрать для себя варианты трудоустройства за рубежом среди 74 стран мира.

В 2019 году украинские заробитчане могли получать более 50 тыс. грн в Израиле, Швеции и Литве. Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа за прошлый год.

В течение 2019-го граждане могли подобрать для себя варианты трудоустройства за рубежом среди 74 стран мира. Украинцев на рабочие вакансии больше всего ждали в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве.

Где и на какой работе предлагают около 50 тыс. грн и выше:

Израиль и Швеция (официанты) – 61 тыс. грн;

Литва (штукатуры) – 60 тыс. грн;

Германия (сантехники) – около 50 тыс. грн.

Топ-5 стран с наибольшим количеством вакансий (%, какую среднюю зарплату предлагают):

Польша – 54% (25,5 ты. грн);

Чехия – 11% (32,9 тыс. грн);

Германия – 8% (49 тыс. грн);

Словакия – 5% (28 тыс. грн);

Израиль – 3% (64,7 тыс. грн).

Самыми популярными вакансиями среди работодателей в топ-10 странах были официант (1823 шт.), водитель (1811 шт.), упаковщик (1212 шт.), строитель (811 шт.), разнорабочий (701 шт.).

Самую низкую зарплату, которая составляет около 16 тыс. грн, предлагали в Черногории, Болгарии и Грузии. Поэтому украинцы неохотно интересуются работой в этих странах.

Топ-3 стран, которыми украинцы интересовались больше всего (кол-во запросов в интернете):

Польша – 174 тыс.;

Германия – 171 тыс.,

Чехия — 103 тыс.

Что касается стран Северной Европы, открытых вакансий гораздо меньше. Например, 28 тыс. пришлось на вакансии в Норвегии, 21 тыс. – в Швеции и значительное количество в Финляндии. Однако по этим направлениям найти работу очень непросто.

Также работой за границей активно интересовались целыми семьями. Около 35 тыс. запросов — это поиск вакансий для семейных пар.

Топ-3 региона Украины, где больше всего запросов о работе за рубежом:

Киевская обл.;

Львовская обл.;

Днепропетровская обл.

По данным аналитики, количество отзывов на трудоустройство за рубежом составило более полумиллиона.