В Украине выросло минимальное пособие по безработице

Новости Бизнеса:Минимальные выплаты для тех, кто потерял работу, будут составлять 1800 гривен.

С 1 марта 2020 года в Украине возрастет размер минимальных выплат по безработице. Он составит 1 800 гривен для выплат с учетом заработной платы и страхового стажа и 650 гривен – для категорий, где эти показатели не учитывают.

Украинцы будут получать большие суммы пособия по безработице. Такое решение приняли в Фонде соцстрахования.

Минимальный размер пособия по безработице увеличили с 1 630 гривен до 1 800 гривен. Это для людей, которым назначаются выплаты с учетом заработной платы и страхового стажа. Для категорий, по которым эти показатели не учитываются, минимальная выплата составит 650 гривен. До сих пор было 610 гривен.

Также правление Фонда на случай безработицы одобрило проект бюджета фонда на 2020 год. В нем предусмотрены доходы в сумме 15,8 миллиарда гривен и расходы – 15,6 миллиарда гривен. Из них на программы содействия занятости предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Для сравнения, в прошлом году было 734 миллиона гривен.

Напомним, количество безработных в Украине за декабрь 2019 года резко выросло – на 15%. В то же время снизилось количество вакансий от работодателей.

В Минэкономики сообщали, что только 12,8 миллиона из 28,5 миллионов украинцев трудоспособного возраста работают легально Больше половины украинцев работают нелегально или на заработках . Остальные либо находятся на заработках, либо работают нелегально.