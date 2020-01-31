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В Украине выросло минимальное пособие по безработице

В Украине выросло минимальное пособие по безработице
14:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Минимальные выплаты для тех, кто потерял работу, будут составлять 1800 гривен.

С 1 марта 2020 года в Украине возрастет размер минимальных выплат по безработице. Он составит 1 800 гривен для выплат с учетом заработной платы и страхового стажа и 650 гривен – для категорий, где эти показатели не учитывают.

Украинцы будут получать большие суммы пособия по безработице. Такое решение приняли в Фонде соцстрахования.

Минимальный размер пособия по безработице увеличили с 1 630 гривен до 1 800 гривен. Это для людей, которым назначаются выплаты с учетом заработной платы и страхового стажа. Для категорий, по которым эти показатели не учитываются, минимальная выплата составит 650 гривен. До сих пор было 610 гривен.

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Также правление Фонда на случай безработицы одобрило проект бюджета фонда на 2020 год. В нем предусмотрены доходы в сумме 15,8 миллиарда гривен и расходы – 15,6 миллиарда гривен. Из них на программы содействия занятости предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Для сравнения, в прошлом году было 734 миллиона гривен.

Напомним, количество безработных в Украине за декабрь 2019 года резко выросло – на 15%. В то же время снизилось количество вакансий от работодателей.

В Минэкономики сообщали, что только 12,8 миллиона из 28,5 миллионов украинцев трудоспособного возраста работают легально Больше половины украинцев работают нелегально или на заработках . Остальные либо находятся на заработках, либо работают нелегально.

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Безработица, Зарплата, Работа, Трудоустройство, Пособие по безработице.
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