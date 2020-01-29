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В Госстате сообщили, сколько работодатели задолжали украинцам

В Госстате сообщили, сколько работодатели задолжали украинцам
09:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Госстате говорят, что по состоянию на 1 января 2020 года задолженность по заработной плате составляет свыше 3 миллиардов гривень.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в декабре 2019 года сократилась по сравнению с ноябрем на 5,8%, и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января текущего года составила 1,851 млрд грн, что на 9,3% меньше показателя на 1 декабря прошлого года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщалось ранее, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2019 года выросла по сравнению с декабрем 2018 года на 16% - до 12 264 грн.

Напомним, Назар Холодницкий заявил, что зарплата прокуроров САП будет составлять примерно 75 тысяч гривень в месяц.

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Зарплата, Госстат, Задолженность по зарплате.
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