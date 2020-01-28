Холодницкий рассказал, сколько будут получать прокуроры САП

Новости Украины:Назар Холодницкий заявил, что зарплата прокуроров САП будет составлять примерно 75 тысяч гривень в месяц.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут получать около 70 тыс. грн в месяц без учета премий и надбавок. С ними будет около 75 тыс. грн.Об этом он рассказал в эфире одной из украинских радиостанций.

По его словам, в САП проводится дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, который будет проходить по новым правилам.

Холодницкий сообщил, что сейчас объявлен конкурс. Он уточнил, что привлекать новых работников будут за счет высокой зарплатой платы - около 70 тыс. грн в месяц без премий и надбавок. С ними плюс-минус 75 тысяч будет.

Он также уточнил, что с понедельника начинается прием документов и по количеству людей уже будет видно, как двигаться дальше. В конкурсе будет больше проходной балл по знанию законодательства, чем в Офисе генерального прокурора, - но и требования и зарплаты выше, чем там.

Глава САП также рассказал, что просил генерального прокурора увеличить штат наполовину, то есть до 70 человек, но им добавили лишь несколько вакансий. Всего в САП сейчас, по его словам, работают 35 прокуроров.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук вручил вице-президенту Европейской народной партии Сандре Калниете Орден Княгини Ольги I степени.