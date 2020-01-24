Гончарук заговорил о выплатах компенсаций в случае задержек выплат

Новости Украины:Правительство инициирует компенсации в случае задержки пенсий и заработных плат.

Кабинет министров утвердил законопроект, предусматривающий осуществление компенсаций людям в случае задержек выплат.

Как сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале, такое решение принято на заседании правительства 24 января.

"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент", - написал Гончарук.

Он отметил, что для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение).