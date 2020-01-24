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Гончарук заговорил о выплатах компенсаций в случае задержек выплат

Гончарук заговорил о выплатах компенсаций в случае задержек выплат
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Правительство инициирует компенсации в случае задержки пенсий и заработных плат.

Кабинет министров утвердил законопроект, предусматривающий осуществление компенсаций людям в случае задержек выплат.

Как сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале, такое решение принято на заседании правительства 24 января.

"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент", - написал Гончарук.

Гончарук заявил, что выпуск еврооблигаций поможет Украине экономить 2 млн грн ежедневно

Он отметил, что для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение).

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Все по теме:

Зарплата, Кабмин, Пенсия, Алексей Гончарук.
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