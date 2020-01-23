Гончарук заявил, что выпуск еврооблигаций поможет Украине экономить 2 млн грн ежедневно

Новости Бизнеса:Украина выпустила новые 10-летние облигации в евро по ставке 4,375% годовых.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил информацию о том, что Министерство финансов размещает евробонды на 1,25 млрд евро сроком обращения 10 лет со ставкой доходности 4,375% годовых.

Об этом премьер сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что это размещение будет самым дешевым в истории Украины и поможет заместить более дорогие долговые обязательства.

"В прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития", - написал он.

Гончарук добавил, что Украина до 2022 года будет в среднем направлять 484 млрд грн из государственного бюджета на обслуживание государственного долга.

"В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентам. Для понимания, обслуживание госдолга – это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022 года она составит 484 млрд грн в год", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, по информации источников, Министерство финансов Украины размещает евробонды на 1,25 млрд евро сроком обращения 10 лет со ставкой доходности 4,375% годовых.

Украина в июне 2019 года в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.

Напомним, 22 января Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны.