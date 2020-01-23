Скачать
Четверг, 23.01.2020
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
"Информация будет интересной": Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
СМИ подозревают, что между Питтом и Энистон настоящие отношения (Фото)
СМИ подозревают, что между Питтом и Энистон настоящие отношения (Фото)

Гончарук заявил, что выпуск еврооблигаций поможет Украине экономить 2 млн грн ежедневно

Гончарук заявил, что выпуск еврооблигаций поможет Украине экономить 2 млн грн ежедневно
17:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Украина выпустила новые 10-летние облигации в евро по ставке 4,375% годовых.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил информацию о том, что Министерство финансов размещает евробонды на 1,25 млрд евро сроком обращения 10 лет со ставкой доходности 4,375% годовых.

Об этом премьер сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что это размещение будет самым дешевым в истории Украины и поможет заместить более дорогие долговые обязательства.

"В прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития", - написал он.

"Огромный объем работы": Гончарук анонсировал "масштабное строительство"

Гончарук добавил, что Украина до 2022 года будет в среднем направлять 484 млрд грн из государственного бюджета на обслуживание государственного долга.

"В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентам. Для понимания, обслуживание госдолга – это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022 года она составит 484 млрд грн в год", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, по информации источников, Министерство финансов Украины размещает евробонды на 1,25 млрд евро сроком обращения 10 лет со ставкой доходности 4,375% годовых.

Украина в июне 2019 года в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.

Напомним, 22 января Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нацбанк, Минфин, Евробонды, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь