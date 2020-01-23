Минфин: Украина разместила евробонды на EUR 1,25 млрд под 4,375%

Новости Украины:22 января Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны.

Украина разместила еврооблигации на EUR 1,25 млрд под 4,375% годовых, сообщило Министерство финансов в среду вечером.

"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, номинированных в евро, на сумму EUR 1,25 млрд с конечным сроком погашения - 27 января 2030 года. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых", - сообщил Минфин на сайте.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" рейтинговым агентством Standard & Poor’s и "В" - агентством Fitch, указал Минфин.

"Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 года", - говорится в сообщении министерства. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила свыше EUR7 млрд от более 350 инвесторов со всего мира, отметил Минфин.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование госбюджета.

"Сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны, по ставке 4,375%", собрав заявки от более 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку в кривой доходности в евро", - цитирует пресс-служба министра финансов Оксану Маркарову.

"Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для госбюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития", - прокомментировал в Телеграм-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.