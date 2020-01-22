Принц Уэльский провел встречу с Тунберг

Новости мира:Грета Тунберг встретилась в Давосе с британским принцем Чарльзом

Принц Уэльский лично встретился с юной климатической активисткой Гретой Тунберг в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает BBC.

"Принц Уэльский Чарльз провел встречу с климатической активисткой-подростком Гретой Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Они встретились после того, как член британской королевской семьи закончил выступление, в котором призвал к смене парадигмы в борьбе с изменением климата", - говорится в сообщении.

Так, в частности, принц Чарльз подчеркнул, что правительствам и предприятиям немедленно необходим "четкий план" по сокращению выбросов углерода. Принц Уэльский поддержал активность Греты и призвал к тому, чтобы 2020 стал "годом, когда мы станем на правильный путь и спасем мир от катастрофы, которую сами спроектировали".

Грета Тунберг выступила вскоре после президента США Дональда Трампа. Она резко раскритиковала политиков и лидеров бизнеса за то, что они, по ее словам, "постоянно дают пустые обещания".