Скачать
Среда, 22.01.2020
Новая программа МВФ: Зеленский встретился с Георгиевой в Давосе
Новая программа МВФ: Зеленский встретился с Георгиевой в Давосе
"Грязная" нефть в "Дружбе": "Укртранснафта" завершила вытеснение
"Грязная" нефть в "Дружбе": "Укртранснафта" завершила вытеснение
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
Евровидение 2020: какой стране букмекеры пророчат победу
Евровидение 2020: какой стране букмекеры пророчат победу

Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе

Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
17:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Гончарук на встрече с премьером Финляндии призвал инвестировать в Украину.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе визита в Давос обсудил с премьер-министром Финляндии Санной Марин сотрудничество в образовательной сфере и перспективы инвестирования.

"Прибыл в Швейцарию. И первая встреча в моем двухдневном рабочем визите в Давосе - с премьер-министром Финляндии Санной Марин. К тому же, такого формата встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии - первая за последние 5 лет. Сегодня Украина - один из крупнейших развивающихся рынков, поэтому призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину", - написал Гончарук на странице в Фейсбуке в среду.

Кроме того, премьеры обсудили вопросы усиления сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". По словам Гончарука, проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине.

"Огромный объем работы": Гончарук анонсировал "масштабное строительство"

Среди прочего, Гончарук поблагодарил Финляндию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за неизменную позицию поддержки Финляндией санкций, наложенных на РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Премьер-министры обменялись приглашениями обеих стран с двусторонними визитами уже этой весной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Финляндия, Давос, Алексей Гончарук, Санна Марин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
04 Как предотвратить образование тромбов?
05 Врачи назвали целебные свойства помело
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
&quot;Я намеренно отменил поездку в Швейцарию&quot;: Порошенко собирается прийти в ГБР
Порошенко собирается прийти в ГБР
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь