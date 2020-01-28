Гончарук вручил орден княгини Ольги вице-президенту Европейской народной партии

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук вручил вице-президенту Европейской народной партии Сандре Калниете Орден Княгини Ольги I степени.

Премьер-министр Алексей Гончарук вручил вице-президенту Европейской народной партии Сандре Калниете орден княгини Ольги первой степени.

Как сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров, встреча Гончарука и Калниете состоялась сегодня в Брюсселе.

Отмечается, что глава украинского правительства выразил благодарность Калниете и ЕНП за последовательную и надежную поддержку Украины в Европарламенте.

"Для меня честь лично вручить высокую государственную награду согласно указу президента. Спасибо Сандре Калниете и ЕНП за последовательную и надежную поддержку Украины в Европарламенте и противодействие российской агрессии. Украина ценит поддержку настоящих партнеров и друзей!", - сказал Гончарук.

Как сообщалось ранее, сегодня, 28 января, в Брюсселе под председательством Гончарука состоится шестое заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз.

Напомним, приоритеты по строительству дорог местного значения еще определяются, дороги будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.