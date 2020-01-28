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Украина сделала предложение Еврокомиссии касательно "Зеленого соглашения"

Украина сделала предложение Еврокомиссии касательно "Зеленого соглашения"
15:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Алексей Гончарук говорит, что нужно выработать дорожную карту по присоединению к европейскому "Зеленому соглашению".

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил вице-президенту Еврокомиссии по вопросам европейского "Зеленого соглашения" Франсу Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты с целью присоединения Украины к этой инициативе.

Как отметил премьер на своем Telegram-канале, сделал это он во время сегодняшнего визита в Брюссель, где проходит Совет ассоциации Украина-ЕС.

"Наша амбиция – трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с цифровизованной и энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей", - добавил премьер.

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Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года Еврокомиссия на заседании Коллегии в среду приняла "Зеленое соглашение" - пакет мер, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы в целях превращения Европы в "климатически дружественный" континент до 2050 года.

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной. Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые сектора украинской экономики.

Напомним,  в ЕС хотят услышать конкретные предложения касательно "нового зеленого соглашения".

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Еврокомиссия, Кабмин, Алексей Гончарук, Зеленое соглашение, Еврокомиссиия.
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