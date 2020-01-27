Новости Украины:В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины.

В 2020 году в Украине будут построены 200 новых центров экстренной медицины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем канале в Telegram по итогам посещения больницы "Охмадит".

"Своими глазами проверил процесс строительства нового комплекса больницы. Его начали строить еще 9 лет назад, а больница до сих пор не работает на полную мощность. Только представьте себе - запуск нового комплекса "Охматдит" позволит обеспечить 100 операций по трансплантации костного мозга вместо 25, как сейчас", - сообщил премьер-министр.

Он отметил, что финальная волна строительства нового комплекса была начата в декабре 2019 года. Верховная Рада выделила дополнительное финансирование для завершения работ.

"Другая, не менее важная часть - строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров", - сообщил Гончарук.

"Приоритет нашей команды - спасти как можно больше человеческих жизней, в том числе предоставив им доступ к качественной медицине", - подчеркнул он.