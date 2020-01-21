"Зеленое соглашение": Европа ждет предложений от Киева

Новости Украины:В ЕС хотят услышать конкретные предложения касательно "нового зеленого соглашения".

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявляет, что в Евросоюзе хотят услышать предложения Украины относительно инициативы "Новое зеленое соглашение" (New Green Deal), которую продвигает Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Маасикас сообщил во время публичной дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год", организованной проектом "Общественная синергия".

Маасикас напомнил, что на следующей неделе, 28 января, в Брюсселе состоится первое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС на высоком уровне после смены правительства в Украине и изменения состава Еврокомиссии.

"Я абсолютно уверен, что лидеры ЕС будут очень внимательно слушать, что должна сказать Украина о "Зеленом соглашении" - о присоединении к одному из крупнейших приоритетов для Еврокомиссии, которое возглавляет Урсула фон дер Ляйен", - отметил посол ЕС.

19 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована принять активное участие в разработке и реализации европейского "Нового зеленого соглашения".

По его словам, он сейчас координирует подготовку правительством списка предложений, как Украина может принять участие в этой инициативе ЕС.

Напомним, в ВАКС состоялось подготовительное заседание по делу нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в махинациях с газом.