ВАКС заочно рассмотрит "газовое дело" Онищенко

Новости Украины:В ВАКС состоялось подготовительное заседание по делу нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в махинациях с газом.

Высший антикоррупционный суд назначил к специальному рассмотрению так называемое "газовое дело" против экс-народного депутата Александра Онищенко.

Как сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре, в ВАКС состоялось подготовительное судебное заседание по так называемому "газовому делу" по обвинению народного депутата Украины VIII созыва, а также его финансового директора.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуроров САП об осуществлении специального судебного производства по обоим обвиняемым.

Кроме того, судьи приняли решение обратиться в порядке международного сотрудничества к Федеративной Республике Германия для вызова бывшего народного депутата.

В связи с чем рассмотрение дела отложено до 10.00 4 мая 2020 года.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании постановления следственного судьи осуществлялось в порядке специального досудебного расследования (in absentia), предусмотренного главой 24-1 УПК, то есть заочно.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование о хищении средств при добыче и продаже природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации природного газа, в результате чего ПАО "Укргазвыдобування" был нанесен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в частности, организатор схемы - народный депутат VIII созыва Онищенко, находятся в розыске.

Онищенко задержали 29 ноября 2019 года в немецком городе Аахен по запросу НАБУ и САП. Согласно процедуре, немецкий суд должен вынести решение о его экстрадиции в Украину.