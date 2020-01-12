ВАКС назначил подготовительное слушание по делу о вымогательстве в Институте агроэкологии

Новости Украины:По сообщению пресс-службы ВАКС заседание состоится в понедельник, 13 января.

В Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по обвинению директора Института агроэкологии и природопользования НААН Ореста Фурдычко подозреваемого в вымогательстве 500 тыс. долл. взятки. Об этом сообщает пресс-службу суда.

"В понедельнику, 13 января... в 12:00, в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по обвинению директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, правоохранительные органы задержали обвиняемого в конце декабря 2017 года после получения 300 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Напомним, Прокуратура предотвратила хищение почти 20 млн грн Фастовским горсоветом.