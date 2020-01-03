Бывшего вице-премьера Арбузова заочно отправили под стражу

Новости Украины:ВАКС избрал меру пресечения для Сергея Арбузова.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба ВАКС.

Мера пресечения была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск. Согласно статье, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья при участии подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения или о его замене на более мягкую меру.

Как сообщалось, следствие по делу Арбузова завершилось 17 января 2019 года. Ему инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Национального банка Украины на сумму 220 млн грн.