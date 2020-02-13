Скачать
Четверг, 13.02.2020
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца

Глава ФРС США о влиянии коронавируса на экономику: Все так неопределенно, что еще рано даже спекулировать

Глава ФРС США о влиянии коронавируса на экономику: Все так неопределенно, что еще рано даже спекулировать
01:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:ФРС будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса.

Федеральная резервная система (ФРС) США будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете Сената в среду.

При этом он ожидает, что воздействие заболевания отразится на статданных в скором времени.

"Все так неопределенно, что еще рано даже спекулировать относительно влияния коронавируса на американскую экономику", - сказал глава ЦБ.

"Мы будем смотреть на экономические показатели", - заявил он.

В Японии возросло количество зараженных коронавирусом

Выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей днем ранее, Пауэлл сказал, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

"Низкие ставки больше не являются нашим выбором", - сказал Пауэлл в среду. ФРС в случае ухудшения ситуации в экономике скорее будет использовать количественное смягчение (QE), прогнозирование процентных ставок и курса денежно-кредитной политики в целом (forward guidance). Он отметил, что Федрезерв будет применять свои инструменты решительно в случае необходимости.

Глава ФРС также указал на уменьшение неопределенности в торговой сфере, что может способствовать повышению инвестиций.

Посольство США выразило благодарность Богдану

Нынешняя ситуация с низкой безработицей, растущими зарплатами и сильным рынком труда будет сохраняться, поскольку реальных причин для изменения нет, сказал Пауэлл.

Отвечая на вопрос сенаторов относительно роста дефицита бюджета и задолженности США, глава Федрезерва ответил, что "нам надо, чтобы долг рос медленнее, чем повышается экономика".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Эпидемия, ФРС, Коронавирус, Джером Пауэлл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
02 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
03 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
04 Посольство США выразило благодарность Богдану
05 Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества Украины и Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь