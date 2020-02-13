Глава ФРС США о влиянии коронавируса на экономику: Все так неопределенно, что еще рано даже спекулировать

Новости Бизнеса:ФРС будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса.

Федеральная резервная система (ФРС) США будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете Сената в среду.

При этом он ожидает, что воздействие заболевания отразится на статданных в скором времени.

"Все так неопределенно, что еще рано даже спекулировать относительно влияния коронавируса на американскую экономику", - сказал глава ЦБ.

"Мы будем смотреть на экономические показатели", - заявил он.

Выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей днем ранее, Пауэлл сказал, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

"Низкие ставки больше не являются нашим выбором", - сказал Пауэлл в среду. ФРС в случае ухудшения ситуации в экономике скорее будет использовать количественное смягчение (QE), прогнозирование процентных ставок и курса денежно-кредитной политики в целом (forward guidance). Он отметил, что Федрезерв будет применять свои инструменты решительно в случае необходимости.

Глава ФРС также указал на уменьшение неопределенности в торговой сфере, что может способствовать повышению инвестиций.

Нынешняя ситуация с низкой безработицей, растущими зарплатами и сильным рынком труда будет сохраняться, поскольку реальных причин для изменения нет, сказал Пауэлл.

Отвечая на вопрос сенаторов относительно роста дефицита бюджета и задолженности США, глава Федрезерва ответил, что "нам надо, чтобы долг рос медленнее, чем повышается экономика".