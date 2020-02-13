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Украина экспортировала уже 37 миллионов тонн зерновых

Украина экспортировала уже 37 миллионов тонн зерновых
09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 37,6 млн тонн зерновых.

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 12 февраля 2020 года экспортировала 37,59 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,1 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 16,1 млн тонн пшеницы, 17,1 млн тонн кукурузы, 3,9 млн тонн ячменя.

По состоянию на 12 февраля этого года также экспортировано 234,6 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

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Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с январским прогнозом – до 56,6 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

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АПК, Зерновые, Зерно, Экспорт зерновых.
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