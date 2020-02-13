Скачать
Четверг, 13.02.2020
Коронавирус в Китае: количество заболевших резко выросло
Коронавирус в Китае: количество заболевших резко выросло
Зеленский совершил изменения в составе СНБО
Зеленский ввел Ермака в состав СНБО
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля

НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг

НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
10:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Нацбанк отсрочил до 2 июня вступление в силу требований к банкам по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах.

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил со 2 марта до 2 июня вступление в силу требований к финансовым учреждениям по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах, рассмотрев ряд предложений участников рынка и банков к Положению об информационном обеспечении банками клиентов о банковских и других финансовых услугах.

Согласно сообщению на сайте центробанка, с февраля по май регулятор планирует провести совместную работу с банками и отработать требования относительно раскрытия полной информации.

"Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и в рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полная стоимость для потребителя, условия получения и риски. Это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения", – отметил Нацбанк.

"Инфляционный отчет": в НБУ дали прогноз на 2020 год

Он уточнил, что управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ со 2 июня начнет осуществлять ежегодный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков, а также контролировать соблюдение требований по раскрытию информации.

Соответствующие изменения содержит постановление правления НБУ от 11 февраля №18 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 28 ноября 2019 №141".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Реклама, Банки, Банковская тайна, Стоимость услуг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
04 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
05 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Комиссия по тарифам объяснила, зачем разделили платежки за газ
"Тарифная комиссия" объяснила, зачем разделили платежки
Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
Тепло до +13°: синоптики рассказали, когда потеплеет
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
Сретение Господне 2020: история и традиции праздника
Сретение Господне 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь