Влияние климата на экономику: в Минэкоэнерго озвучили действенный план

Новости Бизнеса:В Украине будут исследовать последствия изменения климата для экономики.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Всемирным банком будет исследовать последствия выбросов парниковых газов и увеличения температуры воздуха для сельского и лесного хозяйства в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.

"Как выбросы парниковых газов меняют сельское и лесное хозяйство, а также влияют на здоровье в Украине, будут изучать украинские и международные ученые под эгидой Всемирного банка и Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. Для оценки биофизических воздействий будут использовать современные методики прогнозов. Это даст возможность предусмотреть риски последствий изменения климата в Украине к 2030, 2050 и 2100 годам по 3 сценариям, вероятного, роста выбросов парниковых газов и увеличения температуры", - говорится в сообщении.

По данным министерства, целью совместного исследования является использование детальных и современных прогнозов климата для оценки биофизических воздействий в этих секторах до 2100 года. Научная работа также будет включать экономическую оценку затрат на изменение климата в разных частях страны, подчеркнули в ведомстве.

"Одна из важнейших мер адаптации к изменению климата – это сокращение выбросов парниковых газов. Это даст возможность предотвратить негативные последствия, которые могут возникнуть в будущем. Сценарии будущих изменений напрямую зависят от темпов сокращения человечеством парниковых газов", - отметила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук.

Отмечается, что оценку изменений климата в Украине будет проводить консорциум двух ведущих европейских институтов, Баскский центр изменений климата (BC3) и Metroeconomica, в сотрудничестве с национальными экспертами Украинского гидрометеорологического института, Украинского научно-исследовательского института лесного и агролесного хозяйства и Института общественного здоровья имени Марзеева.