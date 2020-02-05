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Распределение углеводородов: на добычу вызвались 5 компаний-претендентов

Распределение углеводородов: на добычу вызвались 5 компаний-претендентов
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: menr.gov.ua

Новости Бизнеса:Минэкоэнерго раскрыло конкурсные предложения на заключение СРП по 3-х участках.

На участие в конкурсе на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), которая будет добываться на Грунивском, Ичнянском и Ахтырском нефтегазовых участках, претендуют пять компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды по результатам заседания Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП.

"Пять компаний подали заявки на участие в конкурсе на заключение соглашений о распределении углеводородов, которые будут добываться на участках Грунивский, Ичнянский и Ахтырский", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это стало известно по результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, которое состоялось 4 февраля, в ходе заседания Межведомственной комиссии.

В частности, на добычу углеводородов по СРП на участке Ахтырский претендуют три компании: ООО "Нафтогазэнергия"; АО "Укргаздобыча" совместно с Вермилион Юкрейн Експлорейшен BV (Vermilion Ukraine Exploration B V) и EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нидерланды).

На работу на участке Ичнянский претендует одна компания - ЙОРК ЭНЕРДЖИ (Ю-КЕЙ) ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.

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На участок Грунивский получены заявки от двух компаний: АО "Укргаздобыча" совместно с Вермилион Юкрейн Експлорейшен BV (Vermilion Ukraine Exploration B V) и EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нидерланды).

В министерстве напомнили, что конкурс проводится в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 8.12.2018 №№1178, 1181, 1185 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета министров от 23.10.2019 №№ 899, 900, 901) о проведении конкурсов на заключение соглашений о распределении углеводородов.

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Укргаздобыча, Минэнерго, Минэкоэнерго, Нафтогазэнергия.
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