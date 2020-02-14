Скачать
Пятница, 14.02.2020
Китайский коронавирус: в мире уже умерли 1013 человек
Китайский коронавирус: в мире уже умерли 1013 человек
Минобороны не собирается отказываться от призыва на срочную службу
Минобороны не собирается отказываться от призыва на срочную службу
Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте
Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля

НБУ: Ставки по депозитам снизятся до 1% в валюте

НБУ: Ставки по депозитам снизятся до 1% в валюте
13:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины в 2020 году ожидает снижения ставок по депозитам до 1% в валюте и ниже 10% - в гривне.

Национальный банк ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом, которое может привести к очередным демонстрациям под стенами центробанка.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации.

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок – будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по депозитам в валюте до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал Чурий. 

Член правления НБУ также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

В НБУ объяснили сверхприбыли банков

Напоминаем, Государственный Ощадбанк заявил о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц на фоне снижения Нацбанком учетной ставки до 11%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года - это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Валюта, Депозиты, Олег Чурий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
03 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
04 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
05 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
В Украине заработал электронный сервис еМалятко: чем это важно
В Украине заработал электронный сервис еМалятко
Правительство выделило 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая
Кабмин выделил 4,5 миллиона на эвакуацию украинцев из Китая
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь