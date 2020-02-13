Скачать
Четверг, 13.02.2020
Крупнейший мировой портовый оператор заходит в Украину
Крупнейший мировой портовый оператор заходит в Украину
Зеленский совершил изменения в составе СНБО
Зеленский ввел Ермака в состав СНБО
Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP в Марселе
Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP в Марселе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля

В НБУ объяснили сверхприбыли банков

В НБУ объяснили сверхприбыли банков
12:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн.

По предварительным данным украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн, сообщила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

"60 млрд грн. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным. Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд", - написала она в Facebook в четверг.

"Разочарую критиков, это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%", - добавила Рожкова.

По словам первого замглавы НБУ, лидер по доходам – ПриватБанк, который увеличил прибыль в 2019 году в 2,7 раза – до 32 млрд грн. Уменьшилось количество убыточных банков - с 13 в 2018 году до шести в 2019 году. Показатель ROE украинских банков в 2019 году составил 34,2%. "Это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия - 16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%", - сообщила Рожкова.

По ее словам, основные факторы роста прибыли банков - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 млрд грн до 12 млрд грн. "Что нужно решить: повысить операционную эффективность Ощада (Ощадбанка – ред.) и Укрэксимбанка. Новые наблюдательные советы должны этому помочь", - добавила она.

НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг

Рожкова сообщила, что высокие прибыли банков – временное явление: "Всегда будут такие высокие прибыли? Нет, благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит, будет снижаться и процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и будут требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты".

Как сообщалось, украинские платежеспособные банки по итогам 2018 года получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, тогда как годом ранее чистый убыток банков был 26,5 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Банки, Прибыль банков, Екатерина Рожкова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
04 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
05 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Комиссия по тарифам объяснила, зачем разделили платежки за газ
"Тарифная комиссия" объяснила, зачем разделили платежки
Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
Тепло до +13°: синоптики рассказали, когда потеплеет
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь