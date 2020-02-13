Рекордная прибыль: В НБУ подвели итоги 2019 года

Новости Бизнеса:Банковская система Украины в 2019 году получила рекордные 60 млрд грн прибыли.

Работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 млрд грн.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, по сравнению с показателем за 2018 год прибыль банков выросла почти втрое.

Согласно приведенным данным, доходы банков за год выросли на 19,5% - до 244,4 млрд грн, расходы - на 1,4%, до 184,8 млрд грн.

Как сообщалось ранее, работающие банки Украины в 2018 году получили 22,3 млрд грн чистой прибыли, что стало максимальным историческим показателем.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы с убытком в 26,5 млрд грн в 2017 году, 159,4 млрд грн - в 2016, 66,6 млрд грн - в 2015 и 52,7 млрд грн - в 2014.

Напомним, Минфин продал гособлигации на более 9 миллиардов гривень.