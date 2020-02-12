Минфин продал гособлигации на более 9 миллиардов гривень

Новости Бизнеса:Инвесторам предложили ОВГЗ в гривне и долларах.

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 февраля привлекло в государственный бюджет 9,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

"Министерство финансов на аукционе 11 февраля 2020 года предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированные в долларах США бумаги, исполнение обязательств по которым состоится через 1,2 года.

По итогам аукциона на финансирование государственного бюджета было привлечено 9 200 млн грн (3-месячные ОВГЗ – 489 млн грн; 1-летние ОВГЗ – 1 119 млн грн; 2-летние ОВГЗ – 456 млн, 4-летние ОВГЗ – 2 175 млн грн, номинированные в долларах США – 4 952 млн грн или $202 млн)", - говорится в сообщении.

Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних гривневых ОВГЗ – 9,53%, 2-летних гривневых ОВГЗ – 10%, 4-летних – 9,99%, а номинированных в долларах США – 3,39%.

Напомним, Государственная служба статистики с 2020 года изменила методологию расчета инфляции, включив в нее больше данных крупных городов.