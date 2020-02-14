Скачать
Пятница, 14.02.2020
Китайский коронавирус: в мире уже умерли 1013 человек
Китайский коронавирус: в мире уже умерли 1013 человек
Минобороны не собирается отказываться от призыва на срочную службу
Минобороны не собирается отказываться от призыва на срочную службу
Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте
Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля

Правительство выделило 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая

Правительство выделило 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая
13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров выделил 4,5 млн грн из резервного фонда на эвакуацию украинцев из Китая.

Соответствующее распоряжение обнародовано на Правительственном портале.

"Выделить Министерству инфраструктуры 4500 тыс. гривень для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г.. Ухань). Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", - йдться в сообщении.

Как сообщалось, министр охраны здлровья Зоряна Скалецкая сообщила, украинские граждане прибудут из Китая 18 февраля. Сейчас Минздрав оценивает заведения, в которых прибывшие будут размещены на 14-дневный карантин.

Китайский коронавирус: в мире уже умерли 1013 человек

По состоянию на 14 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 64 тыс. 437 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1383 - летальные. Кроме КНР, еще в 25 странах выявлено более 400 случаев инфицирования.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Кабмин, Эвакуация, ВОЗ, Хубэй, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
03 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
04 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
05 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
В Украине заработал электронный сервис еМалятко: чем это важно
В Украине заработал электронный сервис еМалятко
Правительство выделило 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая
Кабмин выделил 4,5 миллиона на эвакуацию украинцев из Китая
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь