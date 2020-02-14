Правительство выделило 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров выделил 4,5 млн грн из резервного фонда на эвакуацию украинцев из Китая.

Соответствующее распоряжение обнародовано на Правительственном портале.

"Выделить Министерству инфраструктуры 4500 тыс. гривень для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г.. Ухань). Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", - йдться в сообщении.

Как сообщалось, министр охраны здлровья Зоряна Скалецкая сообщила, украинские граждане прибудут из Китая 18 февраля. Сейчас Минздрав оценивает заведения, в которых прибывшие будут размещены на 14-дневный карантин.

По состоянию на 14 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 64 тыс. 437 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1383 - летальные. Кроме КНР, еще в 25 странах выявлено более 400 случаев инфицирования.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.