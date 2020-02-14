Китайский коронавирус: в мире уже умерли 1013 человек

Новости мира:В Китае зарегистрировали 5090 новых случаев заражения смертельным коронавирусом.

По состоянию на пятницу, 14 февраля, в Китае погиб еще 121 человек и обнаружено 5090 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает АР со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

"Погибло еще 121 человек, и было подтверждено 5090 новых случаев (заражения коронавирусом в Китае - ред.)", - говорится в сообщении.

Таким образом в настоящее время в континентальном Китае зарегистрировано 63 851 случаев заражения коронавирусом, из которых 1380 человек умерли.

Количество зарегистрированных случаев подскочило после того, как в наиболее пострадавшей от вспышки вируса провинции изменили метод подсчета. Отныне в провинции Хубэй засчитывают случаи, основанные на диагнозе врача до подтверждения лабораторными исследованиями. Из 5090 новых случаев 3095 подпадают под эту категорию.

Как сообщалось, заболевания новым коронавирусом зафиксировали уже более чем в 20 странах. Болезнь официально получила название COVID-19.

12 февраля ВОЗ заявила, что ситуация с распространением вируса стабилизировалась, но говорить о спаде эпидемии рано.

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения коронавируса COVID-19.

Болезнь была выявлена в конце 2019 года в Китае, на сегодняшний день число зараженных превышает 60 тыс., от вируса умерли свыше 1,3 тыс. человек.