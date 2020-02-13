На пути к решению проблемы: ученым удалось выделить штамм COVID-19

Новости мира:В Шанхае ученые выделили штамм нового китайского коронавируса.

Группа исследователей из Шанхая объявила об успешном выделении из образца больного штамма коронавируса нового типа.

Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что в состав научной группы входят ученые Шанхайского медицинского института при университете Фудань и городского центра по контролю и профилактике заболеваний. Они завершили секвенирование и анализ генома.

Выделение штамма коронавируса нового типа провели в мегаполисе впервые. Это, как полагают исследователи, предоставит большие возможности для разработки вакцин, соответствующих препаратов, а также для уточнения патогенного механизма вируса.

Академик Инженерной академии Китая Вэнь Юймэй сообщила, что выделение штамма поможет в отслеживании вариации вируса в режиме реального времени, проведении скрининга препаратов и, таким образом, позволит ускорить процесс исследования пневмонии COVID-19.

Как известно, по состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано более 60 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, 1310 людей умерли.