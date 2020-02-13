Власти Китая отправили в Хубэй тысячи медиков для борьбы с коронавирусом

Новости мира:Комиссия по здравоохранению в Китае отправила в зараженный Хубэй более 21 тыс медицинских работников для урегулировки ситуации с коронавирусом.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая дополнительно направила в провинцию Хубэй для борьбы с коронавирусом 21569 медиков.

Об этом сообщает Xinhua.

"В центральную китайскую провинцию Хубэй было всего направлено 189 команд медиков из 21569 медработников для борьбы с коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным агентства, среди направленных медработников более 1 тыс. врачей, 1681 медсестра и 213 экспертов из 17 провинций.

Чиновница комиссии Гуо Янгонг заявила, что в Ухань еще было отправлено 2 600 военных медиков и более 7 тыс. врачей и медсестер из отделов реанимации для уменьшения смертности.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 13 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 60 331 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. 1 310 человек погибли.