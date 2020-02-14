ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли

Новости Украины:Заразиться новым типом коронавируса, вспышка которого началась в Китае, могут до двух третей населения Земли.

На фоне резкого скачка числа заражений коронавирусом COVID-19 в Китае ученые предупреждают о вероятности того, что жертвами инфекции могут стать две трети населения планеты.

Такое мнение выразил ведущий специалист по инфекционным болезням Айра Лонджини, работающий советником Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам ученого, замедлить распространение вируса может карантин. Однако, как отмечает Лонджини, заболевание смогло выйти за пределы Китая до того, как власти страны ввели карантинные меры. Кроме того, из-за отсутствия быстрых методов выявления вируса и не критических симптомов заражения у некоторых людей отслеживать распространение болезни трудно, поясняет эксперт.

Прогноз Лонджини основан на том факте, что каждый инфицированный человек обычно передает заболевание двум-трем людям. Даже если найти способ уменьшить прогнозируемое число зараженных, болезнь все равно подхватят около трети жителей Земли, убежден ученый.

"Изоляция заболевших и карантин не остановят этот вирус",- считает эксперт, передает Bloomberg.

С озвученными им опасениями согласен Нил Фергюсон, исследователь из Имперского колледжа в Лондоне. По подсчетам специалиста, ежедневно в Китае могут заражаться до 50 тыс. человек. Профессор гонконгского университета Габриэль Леунг также заявил, что почти две трети планеты могут заболеть новым коронавирусом, если не остановить его распространение. В то же время, эксперт по инфекционным заболеваниям в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дэвид Хейман отметил, что необходимо собрать больше данных, чтобы лучше понять, как далеко может распространиться вирус. Он отметил, что некоторые страны могут "довольно хорошо сдержать вспышку".

Оценивая прогнозы по распространению вируса экспертов Лонджини и Леунга, Хейман сказал, что не говорит что они не правы, однако "модели будут уточняться по мере появления дополнительной информации".

Как сообщалось, заболевания новым коронавирусом зафиксировали уже более чем в 20 странах. Болезнь официально получила название COVID-19.

12 февраля ВОЗ заявила, что ситуация с распространением вируса стабилизировалась, но говорить о спаде эпидемии рано.

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения коронавируса COVID-19.

Болезнь была выявлена в конце 2019 года в Китае, на сегодняшний день число зараженных превышает 60 тыс., от вируса умерли свыше 1,3 тыс. человек.