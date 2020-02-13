Коронавирус в Китае: количество заболевших резко выросло

Новости мира:Резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом COVID-19 и скончавшихся объясняется новым методом диагностики.

В среду количество больных на новый коронавирус в Китае выросла на 14 840 человек, а погибших — на 242 человека, что является наибольшим суточным рост до сих пор.

Об этом со ссылкой Комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщает Xinhua.

“Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в провинции достигла 48 206. По состоянию на среду в провинции погибло 1 310 человек”, - пишет Xinhua.

С начала вспышки заболевания из больниц было выписано 3 441 пациента.

“Среди 33 693 госпитализированных, 5 647 до сих пор находятся в тяжелом состоянии, еще 1 437 - в критическом”, - говорится в материале.

Xinhua объясняет, что резкий рост количества больных, частично объясняется изменением методов подсчета, ведь теперь в общей статистике учитываются так называемые “клинически диагностированные” случаи.

“Клинически диагностированные случаи — уникальны для статистики с Хубея. Их учет спровоцировало рост количества новых подтвержденных случаев”, - отмечает агентство.

Клинически подтвержденными считаются все вероятные случаи заражения на новый коронавирус, к которым было сделано связанную с пневмонией компьютерную томографию.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19 в мире умерли 1115 человек. Общее количество зараженных людей в КНР оценивается в 44 тыс. 653.

Кроме КНР, еще в 25 странах выявлено более 400 случаев заражения.