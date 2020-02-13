В Китае выдвинули новую версию распространения коронавируса

Новости мира:Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.

В Гонконге выдвинули версию, что коронавирус может распространяться по трубам канализации, после обнаружения сразу нескольких больных в одном жилом доме. Об этом сообщает CNN.

"Чиновники здравоохранения в Гонконге частично эвакуировали жителей из многоквартирного дома из-за опасений, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам дома", говорится в сообщении.

Как отмечается, одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина. Затем стало известно, что через квартиру мужчины, которого накануне госпитализировали с коронавирусом, проходил один и тот же канализационный стояк с этой женщиной.

Местные власти эвакуировали часть жителей дома и начали проверять систему водоснабжения и канализации. Вируса в системе пока что не обнаружили.

Однако специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переоборудована канализационная труба. Поскольку недавно китайские и американские исследователи подтвердили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии, вполне возможна передача его по канализационным трубам.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19 в мире умерли 1115 человек. Общее количество зараженных людей в КНР оценивается в 44 тыс. 653.

Кроме КНР, еще в 25 странах выявлено более 400 случаев заражения.