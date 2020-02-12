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Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек

Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
07:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:От нового коронавируса в Китае умерли уже 1113 человек, при этом количество заболевших достигло 38 800 человек.

Чисоло погибших от вспышки коронавируса в материковом Китае по состоянию на на конец вторника 11 февраля достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает Reuters.

Центральная провинция Хубэй, эпицентр вспышки, сообщила о 94 смертельных случаях, в то время как в столице провинции Ухань погибло 72 человека.

Во всем материковом Китае во вторник было зарегистрировано 2 015 новых подтвержденных инфекций, что является самым низким показателем с 30 января. Общее накопленное число к настоящему времени достигло 44 653 человек.

Ранее сообщалось, в Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем. По словам китайского чиновника, на данный момент нет точных данных о способах передачи нового коронавируса и для точного определения необходимы дополнительные исследования.

Коронавирус продолжает убивать: в Китае за сутки умерло почти 100 человек

Также сообщалось, что власти Китая изменили методику подсчета зараженных коронавирусом COVID-19 - инфицированный человек без симптомов заболевания не считается зараженным.

Напомним, число зараженных новым типом коронавируса на круизном лайнере в японской Иокогаме выросло до 174 человек.

Первая вакцина, способная бороться против смертельного коронавируса из Китая, появится в мире примерно через 18 месяцев.

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Китай, Эпидемия, Жертвы, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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