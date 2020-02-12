Скачать
Среда, 12.02.2020
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
Кадровые перестановки в ОПУ: кто стал пресс-секретарем Ермака
Кадровые перестановки в ОПУ: кто стал пресс-секретарем Ермака
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)
Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)

"Зараженный" лайнер в японском порту: эпидемия распространяется

"Зараженный" лайнер в японском порту: эпидемия распространяется
05:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число зараженных новым типом коронавируса на круизном лайнере в японской Иокогаме выросло до 174 человек.

Еще у 39 человек, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, обнаружен новый тип коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Японии.

По их данным, общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2666 туристов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Эпидемия, Коронавирус, Diamond Princess.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
02 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
03 У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
04 Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание
05 Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
СМИ: США достигли соглашения с &quot;Талибаном&quot;
СМИ: США достигли соглашения с "Талибаном"
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь