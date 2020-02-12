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Среда, 12.02.2020
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"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина

"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
00:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В ВОЗ рассказали, когда появятся лекарства от коронавируса COVID-19.

Первая вакцина, способная бороться против смертельного коронавируса из Китая, появится в мире примерно через 18 месяцев.

Такой прогноз дали в Всемирной организации здравоохранения.

"Поэтому нам нужно сегодня делать все возможное, используя доступное оружие"", - цитирует Reuters слова главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейеса.

Свое заявление он сделал сегодня в Женеве. Он подчеркнул, что вирус с сегодняшнего дня получил название COVID-19, чтобы избежать неправильного "клеймования" других возбудителей.

По словам главы ВОЗ, любые другие названия вируса будут неточными.

ВОЗ дала официальное название коронавирусу нового типа

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

В Украине проверяют пять человек на коронавирус

По состоянию на утро 11 февраля, по данным китайских властей, в КНР количество жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составила 1017 человек.

Подтверждено 42 тыс. 708 случаев заболеваний, 3 тыс. 998 человек выздоровели.

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Эпидемия, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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