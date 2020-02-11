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В Украине проверяют пять человек на коронавирус

В Украине проверяют пять человек на коронавирус
10:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На сегодня на наличие коронавируса в Украине проверяют пять человек.

Министерство здравоохранения Украины проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус.

Как сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге в Киеве во вторник, речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

"На сегодня есть пять человек, которых мы проверяем, есть ли у них коронавирус", - сказала она.

Скалецкая также подчеркнула, что в настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок, эти медизделия выпускаются на четырех предприятиях, которые заявили о готовности обеспечить поставки в необходимых объемах.

ВОЗ: Распространение коронавируса в мире может ускориться

Кроме того, Скалецкая сообщила, что Минздрав обратился к местным органам власти, которые должны интенсифицировать работу с коммунальными аптеками для обеспечения необходимого объема защитных масок.

Напомним, в Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек.

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Все по теме:

Китай, Минздрав, Коронавирус, Зоряна Скалецкая, Коронавирус 2019-nCoV.
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