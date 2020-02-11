Коронавирус: количество жертв увеличилось до 1016, еще 42 тысячи заражены

Новости мира:Число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108.

В Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек.

Об этом 11 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом число вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю составило 3996 человек.

"По состоянию на полночь 10 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 42 638 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 626 человек (7333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3996 человек выписаны из больниц и 1016 скончались", − говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки в Китае скончались 108 человек и выявлены 2,4 тысячи новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявили 42 случая заражения (один человек скончался), в Макао − десять инфицированных, на Тайване − 18 человек.

Более 187,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением. Кроме того, зарегистрированы еще 21,6 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Напомним: днем ранее официально сообщалось о 908 умерших и 40,1 тысячи заболевших.