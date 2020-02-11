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ВОЗ дала официальное название коронавирусу нового типа

ВОЗ дала официальное название коронавирусу нового типа
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Смертельный уханьский коронавирус официально назван Covid-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название Covid-19, сообщил во вторник глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Официально название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными", - заявил глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

Затем он несколько раз медленно повторил название, которое в ВОЗ присвоили коронавирусу.

Прежде в документах и пресс-релизах ВОЗ обозначала вирус как 2019-nCoV или "новый коронавирус". Однако ни то, ни другое не считалось официальным названием.

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ВОЗ выступает за то, чтобы новым заболеваниям давали нейтральные названия, которые не оказывали бы негативного влияния на определенные страны, регионы, секторы экономики или на людей. Так, по мнению организации, такие названия заболеваний как "свиной грипп" и "ближневосточный респираторный синдром" спровоцировали негативное отношение к соответствующему сектору экономики и региону.

По словам руководителя ВОЗ, на 06:00 по женевскому времени (08:00 мск) в Китае были зафиксированы уже 42 708 случаев коронавируса, число смертей от него превысило 1 тыс. человек. За пределами Китая 393 человека заболели, один человек скончался.

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Китай, Эпидемия, ВОЗ, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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