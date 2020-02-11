Скачать
Вторник, 11.02.2020
Зеленский назвал главную стратегию своей команды
Зеленский назвал главную стратегию своей команды
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля

В Британии обнаружили бизнесмена-распространителя коронавируса

В Британии обнаружили бизнесмена-распространителя коронавируса
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Этот бизнесмен заразил коронавирусом нового типа 11 человек в трех странах.

В Британии идентифицировали человека, который невольно заразил коронавирусом 11 человек в трех странах. Им оказался британский бизнесмен Стив Волш.

Об этом сообщает Sky News.

"Британец, которого считают "распространителем" коронавируса, идентифицирован как бизнесмен Стив Волш", - говорится в сообщении.

У 53-летнего мужчины диагностировали коронавирус 6 февраля. Он находился на конференции в Сингапуре. После этого Волш отправился на горнолыжный отдых во французских Альпах, а затем вернулся в Британию.

Считается, что он заразил вирусом 11 британцев - четырех в Великобритании, пять во Франции и одного - на Майорке.

Коронавирус: количество жертв увеличилось до 1016, еще 42 тысячи заражены

Мужчина предупредил органы здравоохранения Великобритании о вероятности заражения коронавирусом, которые впоследствии подтвердили положительный результат.

На данный момент Волш находится на карантине в британской больнице Сен Томас. Его семью также попросили изолировать.

По словам Волша, он уже выздоровел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Великобритания, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
03 Назван напиток, который укрепит иммунитет лучше лекарств
04 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
05 Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (03.02 – 09.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь