В Британии обнаружили бизнесмена-распространителя коронавируса

Новости мира:Этот бизнесмен заразил коронавирусом нового типа 11 человек в трех странах.

В Британии идентифицировали человека, который невольно заразил коронавирусом 11 человек в трех странах. Им оказался британский бизнесмен Стив Волш.

Об этом сообщает Sky News.

"Британец, которого считают "распространителем" коронавируса, идентифицирован как бизнесмен Стив Волш", - говорится в сообщении.

У 53-летнего мужчины диагностировали коронавирус 6 февраля. Он находился на конференции в Сингапуре. После этого Волш отправился на горнолыжный отдых во французских Альпах, а затем вернулся в Британию.

Считается, что он заразил вирусом 11 британцев - четырех в Великобритании, пять во Франции и одного - на Майорке.

Мужчина предупредил органы здравоохранения Великобритании о вероятности заражения коронавирусом, которые впоследствии подтвердили положительный результат.

На данный момент Волш находится на карантине в британской больнице Сен Томас. Его семью также попросили изолировать.

По словам Волша, он уже выздоровел.