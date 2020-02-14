В Украине подсчитали, сколько товаров экспортировали в РФ

Новости Бизнеса:В Украине на экспорт в Россию пошло товаров на более чем 3 млрд долларов.

Украина в 2019 году экспортировала в Россию товаров на более чем 3 млрд долларов, сократив его по сравнению с 2018 годом на 11%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Так, Украина в 2019 году экспортировала в Россию товаров на 3,2 млрд долларов, что на 11,2% меньше, чем в 2018 году.

Также, по данным Госстата, отрицательное сальдо торговли товарами с Россией в 2019 году составило 3,7 млрд долларов.

Добавим, данные предоставляются без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя.

Как сообщили, по информации НБУ, Украина в 2019 году значительно сократила экспорт черных и цветных металлов - на 12,3%.