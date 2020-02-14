Балтийское море: Российский флот проводит военные учения

В Балтийском море флот РФ проводит военные учения, при участии более 20 кораблей.

Российский флот проводит военные учения в Балтийском море, в которых принимают участие более 20 кораблей.

Об этом сообщает эстонский портал ERR.

"Русский Балтийский флот проводит многодневные учения в Балтийском море с участием более 20 кораблей, с тренировками и стрельбой", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что в учениях принимают участие корветы, десантники, базовые траулеры и вспомогательные корабли.

"Корабли проводят сложные боевые учения с подводными лодками, запускают ракеты против условных кораблей противника, стреляют по мишеням различной сложности на морских полигонах и практикуют беспилотные техники и оборудования", - говорится в сообщении.