Военные учения: В Грузии прошла конференция

Новости мира:В Грузии прошла конференция по планированию военных учений Noble Partner-2020.

В Грузии состоялась конференция по планированию многонациональных военных учений Noble Partner-2020.

Как сообщает АрміяInform, в учениях примут участие пять стран НАТО: Великобритания, Германия, Словения, Турция и США, а также страны-партнеры Альянса Грузия, Украина и Армения.

В этом году от Армении, кроме полевого госпиталя, будет привлекаться и механизированный взвод.

Отмечается, что на конференции затрагивались темы не только повышения уровня готовности и взаимодействия между Грузией, США и странами-партнерами, но и важности поддержания безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

"Учения Noble Partner-2020 будут иметь полевую и штатную компоненты и включать направления кибербезопасности и информационных операций", - говорится в сообщении.

Международные учения пройдут в сентябре на полигоне "Вазиани". Их целью является отработка навыков для Сил реагирования НАТО, а также углубление сотрудничества и координации совместных действий с войсками Альянса. Всего в учениях будут задействованы около трех тысяч военнослужащих.

В этом году Грузия пятый раз будет принимать у себя многонациональные учения Noble Partner.