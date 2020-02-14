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Военные учения: В Грузии прошла конференция

Военные учения: В Грузии прошла конференция
13:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:В Грузии прошла конференция по планированию военных учений Noble Partner-2020.

В Грузии состоялась конференция по планированию многонациональных военных учений Noble Partner-2020.

Как сообщает АрміяInform, в учениях примут участие пять стран НАТО: Великобритания, Германия, Словения, Турция и США, а также страны-партнеры Альянса Грузия, Украина и Армения.

В этом году от Армении, кроме полевого госпиталя, будет привлекаться и механизированный взвод.

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Отмечается, что на конференции затрагивались темы не только повышения уровня готовности и взаимодействия между Грузией, США и странами-партнерами, но и важности поддержания безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

"Учения Noble Partner-2020 будут иметь полевую и штатную компоненты и включать направления кибербезопасности и информационных операций", - говорится в сообщении.

Международные учения пройдут в сентябре на полигоне "Вазиани". Их целью является отработка навыков для Сил реагирования НАТО, а также углубление сотрудничества и координации совместных действий с войсками Альянса. Всего в учениях будут задействованы около трех тысяч военнослужащих.

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В этом году Грузия пятый раз будет принимать у себя многонациональные учения Noble Partner.

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НАТО, Грузия, Военные учения, Учения, Армия.
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