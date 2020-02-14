Продавал патроны: В Житомирской области выдвинули подозрение Нацгвардейцу

Новости Украины:В Житомирской области сообщили о подозрении в сбыте боеприпасов, военнослужащему Нацгвардии.

В Житомирской области следователи сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии Украины в сбыте боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии в сбыте боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что нацгвардеец похищал и продавал боеприпасы одной из воинских частей, подыскивая покупателей через собственные связи.

16 января 2020 года задокументирован факт сбыта более 200 патронов для нарезного огнестрельного оружия в Радомышльском районе Житомирской области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.